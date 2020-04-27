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Турчак попросил Патрушева уволить помощника главы Россельхознадзора

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Натаров подозревается в совращении малолетних

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба единороссов.

"В своем обращении секретарь генсовета отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти, тем более в тех условиях, когда государство делает все возможное для защиты и охраны детей", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Натаров подозревается в совращении малолетних.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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