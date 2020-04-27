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В России полицейских обяжут отказаться от предметов роскоши и контролировать эмоции

Согласно содержанию проекта кодекса этики и служебного поведения, при задержании правонарушителя полицейские должны давать разъяснения о неправомерности его действий без нравоучений, делать это "доброжелательно, убедительно и ясно"
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ обяжет полицейских соблюдать чувство меры при оформлении служебного кабинета и контролировать свое эмоциональное состояние, в том числе при провокациях. Текст проекта кодекса размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"При осуществлении служебной деятельности сотруднику, исходя из стоящих перед ним задач, следует придерживаться делового стиля поведения, основанного на самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, точности и внимательности. Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши", - говорится в документе.

Полицейским предписано "сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации".

При задержании правонарушителя полицейские должны давать разъяснения о неправомерности его действий без нравоучений, делать это доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты. "Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста", - отмечается в проекте кодекса.

Кроме того, согласно документу, сотрудники полиции должны "стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий". При проведении осмотра, обыска, выемки полицейские не должны допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам, имеющим ценность для граждан.

В кодексе указаны и нормы поведения при допросе. Так, полицейские должны не только сохранять спокойствие и уверенность, но и "проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого". При инспектировании, контрольных проверках и целевых выездах в проекте кодекса предписано "воздержаться от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания".

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