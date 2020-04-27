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Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев умер от пневмонии

Ему было 52 года
Андрей Варичев Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Андрей Варичев
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КУРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор ООО УК "Металлоинвест" Андрей Варичев умер в возрасте 52 лет от пневмонии, сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь губернатора Курской области Романа Старовойта Анастасия Гурина.

"Мне подтвердили данную информацию [о смерти Андрея Варичева от пневмонии] только что", - сказала Гурина.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на источник сообщил, что Варичев умер от пневмонии.

Андрей Варичев родился в 1967 году в Орле. С 2013 года являлся генеральным директором управляющей компании "Металлоинвест". В 2011 году был избран депутатом Курской областной Думы от партии "Единая Россия", а в 2018 году досрочно прекратил свои полномочия.

 

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