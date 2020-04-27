Минстрой предупредил о мошенниках, навязывающих поверку счетчиков

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минстрой России предупредил о мошенниках, которые навязывают поверку бытовых счетчиков в жилых домах, несмотря на решение правительства из-за распространения коронавируса отсрочить их проверку до конца года. Об этом в понедельник ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Правительство РФ из-за распространения коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек, при этом неустойка взыскиваться не будет. В Росстандарте ТАСС поясняли, что россияне, которые воспользуются этим разрешением и не проведут проверку бытовых счетчиков, будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по действующим тарифам.

"Минстрой России обращает внимание на возможные мошеннические действия на рынке услуг проверки бытовых приборов учета. Поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке счетчиков до конца 2020 года не соответствует действительности", - сказал Егоров.

Он подчеркнул, что решение о временной приостановке проверки приборов учета коммунальных ресурсов было принято для защиты жителей от новой коронавирусной инфекции. "Это было сделано для того, чтобы в период, когда часть магазинов и предприятий, оказывающих услуги по проверке, замене приборов учета закрыты, исключить применение экономических санкций для потребителей: начисление платы по среднемесячным показаниям и по нормативам с применением повышающих коэффициентов. Также данное решение направлено на минимизацию количества контактов граждан, что позволит защитить как жителей домов, так и работников, осуществляющих проверку приборов учета", - пояснил замглавы Минстроя.

Он при этом добавил, что обязанность передавать показания приборов учета не отменена, жители могут это делать по телефону или с помощью электронных сервисов, например на сайте государственной информационной системы ЖКХ.

Ранее СМИ сообщили, что компаний, которые занимаются проверкой бытовых счетчиков в жилых домах, попросили сократить мораторий на их проверку с 1 января 2021 года до 1 июля 2020 года. С такой просьбой они в письме обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Компании объяснили, что такое решение лишает компании заказов, а после 1 января возникнет вал заказов, который не позволит вовремя провести проверку. По словам Егорова, решение о сокращении срока отмены проверки счетчиков может быть рассмотрено только после стабилизации ситуации с распространением коронавируса.