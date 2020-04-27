Жительницы Чебоксар укусили и ударили полицейских после замечания о нарушении самоизоляции

Режим самоизоляции для жителей республики действует до 30 апреля. Гражданам разрешено выходить из дома в случае крайней необходимости - обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, для того, чтобы вынести мусор, выгулять собаку в пределах 100 м от дома, а также в случае выхода на работу или доставки продуктов для пожилых или заболевших родственников.

ТАСС, 27 апреля. Чувашские полицейские составили административные протоколы после конфликта в городском парке с двумя жительницами Чебоксар, ударивших и укусивших сотрудников правоохранительных органов за замечание о нарушении режима самоизоляции. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

В пресс-службе сообщили, что местная жительница после сделанного ей замечания стала кричать и оскорблять полицейских, ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила уполномоченного полиции УМВД по городу. У полицейского остались ссадины.

В результате в отношении женщины, спровоцировавшей конфликт, были составлены административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций") и по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка"). Материалы направлены в следственное управление СК РФ по Чувашии.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Чувашии, в республике подтвержден 421 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 47 человек, восемь пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.