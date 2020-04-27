Более 5 тыс. обращений поступило за месяц на сервис священников в "Одноклассниках"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "Одноклассники" за месяц сделали 5 тыс. звонков священнослужителям через созданный соцсетью вместе с Русской православной церковью (РПЦ) сервис "Поговори со священником", сообщает в понедельник пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"Сервисом общения со священниками с помощью звонков в социальной сети "Одноклассники" "Поговори со священником", за первый месяц воспользовались более 5 000 раз", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель синодального отдела Владимир Легойда, такое количество обращений свидетельствует о том, что православные верующие нуждаются в духовной поддержке в условиях самоизоляции и карантинных мер, когда возможность личного общения со священником практически отсутствует.

Ранее сообщалось, что социальная сеть "Одноклассники" совместно с РПЦ запустила проект онлайн-общения со священниками в ситуации массовой самоизоляции из-за коронавируса. На вопросы пользователей отвечают шесть священников из разных регионов России, проект стартовал 26 марта и помогает пользователям поговорить со священнослужителем в режиме онлайн, без необходимости выходить из дома.

В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели 3 524 человека, умерли 435.