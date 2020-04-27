Попова: авиапассажиры должны будут носить маски после снятия ограничений на полеты

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пассажиры в самолетах должны будут носить маски и перчатки после снятия режима ограничений по полетам, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета - бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос журналиста о том, какие правила будут действовать в самолетах после снятия ограничений по полетам.

Попова уточнила, что такие же рекомендации можно будет использовать и на других видах транспорта.