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Попова: авиапассажиры должны будут носить маски после снятия ограничений на полеты

Глава Роспотребнадзора уточнила также, что в самолете должен будет действовать постоянный режим обеззараживания воздуха

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пассажиры в самолетах должны будут носить маски и перчатки после снятия режима ограничений по полетам, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета - бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос журналиста о том, какие правила будут действовать в самолетах после снятия ограничений по полетам.

Попова уточнила, что такие же рекомендации можно будет использовать и на других видах транспорта.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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