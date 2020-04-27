Подкомитет СФ рассмотрит обращение СМИ в связи с письмом Нарусовой в Верховный суд

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Подкомитет по этике Совета Федерации рассмотрит обращение СМИ о возможном конфликте интересов в связи с письмом сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой, якобы направленным в Верховный суд РФ. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава подкомитета, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

"Заявление поступило. Будем проверять", - сказал Мамедов. "Как вы знаете, есть три варианта [от чьего имени может быть направлено обращение в СФ для его рассмотрения] - политические партии, СМИ и правоохранительные органы. К нам поступило обращение от СМИ провести проверку, мы ее обязательно проведем", - добавил сенатор, не уточнив, о каком СМИ идет речь.

По словам сенатора, члены подкомитета планируют собраться уже на этой неделе. "У нас сроки ограничены 30 днями. Мы за это время позицию отработаем и доложим ее председателю Совета Федерации. А она уже будет принимать решение", - сказал Мамедов.

Ранее ряд Telegram-каналов написал, что Нарусова якобы обратилась к председателю Верховного суда РФ с письмом о неправомерности действий СК и суда Южно-Сахалинска по аресту имущества двух крабодобывающих компаний, связанных с ее дочерью Ксенией Собчак. Как сообщается, сенатор якобы попросила проверить решение на возможные нарушения и принять предусмотренные законом меры.

ТАСС пока не располагает комментарием самой Нарусовой.