Кабмин утвердил требования пожарной безопасности в детских палаточных лагерях

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило требования пожарной безопасности в детских палаточных лагерях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вносит поправки в правила противопожарного режима РФ, касающиеся палаточных лагерей, требований к которым ранее не было. "В палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию. Запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками", - говорится в постановлении.

Палатки нужно размещать в лагере группами так, чтобы в одной группе жило не больше 45 детей. В этой же группе должно быть не менее двух огнетушителей. Если в палатке будет жить больше десяти детей, то она должна быть оборудована автономными дымовыми пожарными извещателями. Также внутри палаток нельзя сдвигать вместе более двух кроватей. Расстояние между ними должно быть не менее 0,7 метра. Сам палаточный лагерь должен быть оснащен громкоговорителями для подачи сигнала на случай пожара.

Кроме того, ранее сообщалось, что на 2020 год запланированы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке национального стандарта, устанавливающего требования к материалам и конструктивным особенностям палаток.

Разработка требований пожарной безопасности в детских палаточных лагерях началась после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае в ночь на 23 июля 2019 года. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка.