Нижегородцы получили 16 млн бонусных баллов за оформление заявок на выход из дома

"Более 16 млн "доброрублей" заработали нижегородцы за первые 10 дней работы проекта. Бонусы начисляются за каждую самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома, но не более, чем за одну заявку в день. За это действие пользователю начисляется 10 "доброрублей", - отметили в пресс-службе.

ТАСС, 27 апреля. Жители Нижегородской области получили 16 млн "доброрублей" - бонусных баллов, которые начисляются за самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома, с момента запуска системы 17 апреля. После снятия в регионе режима самоизоляции "доброрубли" можно будет обменять на билеты в музеи, а также получить скидки и бонусы у партнеров проекта, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за первые 10 дней работы системы "доброрубли" получили 500 жителей региона. "Бонусы теперь получают волонтеры проекта "МЫ", помогающие нижегородцам оформлять заявки на выход из дома", - приводятся слова Никитина в сообщении пресс-службы.

Полученные баллы можно будет потратить после снятия режима самоизоляции в так называемом "Добромаркете", где представлены предложения партнеров проекта. Например, их можно обменять на билеты на спортивные и культурные мероприятия, различные скидки и бонусы. Проверить количество полученных "доброрублей" можно на сайте "Карта жителя Нижегородской области" и в одноименном мобильном приложении.

"Также при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в мобильном приложении "МЫ" проходит творческий конкурс "РАЗ-ДЕЛЬ-НО" на тему раздельного накопления отходов. Участникам предлагается снять короткий тематический видеоролик, за который можно получить 100 "доброрублей". Также 50 "доброрублей" можно получить, участвуя в конкурсе социально-экологического плаката "Мы за чистый город", - отметили в пресс-службе.

В Нижегородской области, по состоянию на 27 апреля, выявлено 1574 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 116 человек выздоровели, девять пациентов умерли. В регионе 2 апреля была запущена система контроля за соблюдением режима самоизоляции. Оформить заявку на выход из дома жители могут через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код или позвонить по единому номеру 112.