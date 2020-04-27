Власти Петербурга объяснили причины возникновения очагов коронавируса в больницах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Очаги новой коронавирусной инфекции в медучреждениях Санкт-Петербурга появились после приема бессимптомных пациентов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В управлении отметили, что среди жителей Петербурга с подтвержденным диагнозом COVID-19 в 40-50% случаев не наблюдалось внешних проявлений заражения. "На сегодняшний день в Петербурге заболело новым коронавирусом 3 238 человек. Из этих 3 238 больных половина болеет в бессимптомной форме", - пояснили в ведомстве, напомнив в этой связи о необходимости соблюдения всеобщей самоизоляции, так как зараженные могут и не знать, что являются носителями этой инфекции.

Анализ динамики проявления эпидемического процесса показал, что "если в марте удельный вес бессимптомного течения составлял около 50%, то в последней декаде апреля увеличился до 70%", - уточняется в сообщении на сайте управления. В нем также указано, что это обусловлено прежде всего увеличением объема тестирования населения, позволяющего выявлять случаи бессимптомного течения болезни. Так, с 1 марта в Петербурге обследовано более 215 тыс. человек.

"Среди всех заболевших 65% составляют лица трудоспособного возраста, от 18 до 60 лет. В данной возрастной группе заболевания протекают преимущественно с легкой или средней степенью тяжести. Около 30% среди заболевших составляют лица старше 60 лет, особенно страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, эндокринными заболеваниями", - отметили в ведомстве.

Медучреждения на карантине

Ранее сообщалось, что Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Вредена находится на карантине из-за заражения коронавирусом в учреждении около 300 человек, в Боткинской больнице Петербурга на лечении находится более 120 медиков с COVID-19. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. В Мариинской больнице по результатам анализов подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом.

Ранее из-за коронавируса закрылись на карантин роддомы № 10 и №17, отделение городской психиатрической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова. Помимо этого, на карантине находятся детское отделение Петербургского городского онкологического центра, хирургическое отделение Городского клинического онкологического диспансера, Клиника им. Пирогова СПбГУ, а также общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика Павлова. Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого. Эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы также закрылись на карантин из-за случаев коронавируса среди пациентов и у одного сотрудника.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.