Пакистан изучает вопрос закупки аппаратов ИВЛ у российских компаний

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Национальное управление Пакистана по борьбе с бедствиями рассматривает возможность закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у российских компаний в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан.

По его словам, страна сталкивается с нехваткой аппаратов ИВЛ и пытается найти выход из этой ситуации. "Одна из остающихся проблем - это аппараты ИВЛ. Так же, как и везде в мире. Это вызов, с которым мы пытаемся справиться, - сказал посол. - Наш Национальный орган по борьбе с бедствиями начал рассматривать вопрос закупки ИВЛ у российских компаний. Они изучают технические характеристики, цену и другие аспекты".

Он указал, что разразившаяся пандемия стала серьезным испытанием для системы здравоохранения Пакистана. Так, пакистанские медики все еще испытывают недостаток в индивидуальных средствах защиты, несмотря на усилия правительства по решению этого вопроса. Но, как пояснил дипломат, в стране удалось наладить производство достаточного количества медицинских масок, а в больницах совершенствуются методы лечения инфицированных больных.

"Тем не менее маски, аппараты ИВЛ, больничные места - это вопросы второго рубежа борьбы с коронавирусом. На первом плане, и это, по нашему опыту, более критично, общественное здоровье, социальная гигиена, осведомленность и информирование населения", - отметил Шафкат Али Хан. Он подчеркнул, что многое зависит от того, как люди соблюдают рекомендации по противодействию инфекции, и власти Пакистана в первую очередь пытаются работать на этом направлении.

Посол заявил, что пока правительство Пакистана не планирует обращаться за помощью к российским властям, однако он не сомневается, что в случае необходимости Россия придет на выручку. "Мы знаем, что если у нас будет какой-либо конкретный запрос, то Россия станет первой страной, которая предложит свою помощь. Как только правительство решит, что нам потребуется что-то определенное, мы обратимся к российским властям, потому что мы уверены, что Россия откликнется и окажет полную поддержку, как это бывало раньше", - сказал дипломат.

По его словам, пакистанский народ до сих пор помнит ту помощь, которую Россия предоставила стране в 2005 году после разрушительного землетрясения, а также после наводнения в 2010 году. Кроме того, в Пакистане отмечают усилия РФ по оказанию помощи Италии, США и другим странам в борьбе с пандемией. "Все это говорит о щедрости России, о ее готовности помочь и убеждает в том, что если Пакистану нужна будет помощь, то Россия откликнется", - заключил Шафкат Али Хан.

Ситуация в Пакистане

18 апреля правительство Пакистана приостановило все внутренние и международные полеты до 30 апреля. Согласно данным, опубликованным на правительственном портале, посвященном коронавирусу, на данный момент в стране выявлено 13 106 случаев, по меньшей мере 2 866 инфицированных выздоровели, 272 человека умерли. В условиях пандемии Пакистан закрыл границы, в стране действует режим самоизоляции.