ТАСС

В рамках онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" проходит пленарная сессия "Государство в условиях глобальных угроз: новый общественный договор".

На сессии обсуждается потенциал республики Башкортостан.

В числе спикеров - глава Башкирии, сопредседатель форума Радий Хабиров, первый вице-премьер республики Андрей Назаров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив и сопредседатель форума Светлана Чупшева, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, председатель совета директоров группы компаний "Р‑Фарм" Алексей Репик, глава Республики Крым Сергей Аксенов, президент "Опоры России" Александр Калинин, журналист Александр Любимов.