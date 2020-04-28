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Пленарная сессия "Государство в условиях глобальных угроз: новый общественный договор"

В мероприятии принимают участие глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева

ТАСС

В рамках онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" проходит пленарная сессия "Государство в условиях глобальных угроз: новый общественный договор".

На сессии обсуждается потенциал республики Башкортостан.

В числе спикеров - глава Башкирии, сопредседатель форума Радий Хабиров, первый вице-премьер республики Андрей Назаров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив и сопредседатель форума Светлана Чупшева, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, председатель совета директоров группы компаний "Р‑Фарм" Алексей Репик, глава Республики Крым Сергей Аксенов, президент "Опоры России" Александр Калининжурналист Александр Любимов.

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Аксенов, Сергей ВалерьевичЧупшева, Светлана ВитальевнаКузьминов, Ярослав ИвановичХабиров, Радий ФаритовичРепик, Алексей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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