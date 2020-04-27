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Эксперт: судьбу мозаики про Крым в храме ВС РФ может решить Поместный собор РПЦ

Ранее в интернете появились фотографии, на которых были видны фрагменты мозаики храма с изображением Владимира Путина, а также ряда других политических деятелей современной России и Иосифа Сталина
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© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Решение о необходимости изменить мозаику на стенах главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Кубинке, убрав оттуда изображение президента Владимира Путина, мог бы принять только Поместный собор Русской православной церкви (РПЦ). Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин, который также возглавляет художественный совет по строительству главного храма Вооруженных сил.

Ранее в понедельник председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) рассказал ТАСС, что художественный совет по строительству главного храма Вооруженных сил примет решение о том, будет ли в нем мозаика с изображением президента России, с учетом мнения самого главы государства.

"Мозаичистов, родственники которых в Крыму и знают цену крови, которая была бы там пролита повсюду, я заставить сбить Путина с Шойгу не могу. Они категорически отказались это делать, уважая при этом личное мнение президента. Но только если бы они получили приказ, они бы это сделали. Только [Поместный] собор Русской православной церкви мог бы принять такое решение: убрать портрет Сталина с "Парада Победы" или Путина из "Бескровного присоединения Крыма", - сказал Калинин ТАСС.

Согласно уставу РПЦ, Поместному собору принадлежит высшая власть в ней. Он наделен, в частности, компетенциями в вопросах избрания Патриарха Московского и всея Руси и его ухода на покой, а также предоставления автокефалии, автономии или самоуправления частям церкви.

Не икона, а фиксация памяти

Ранее в интернете появились фотографии, на которых, как утверждалось, были запечатлены элементы внутреннего убранства храма. В частности, на снимках были видны фрагменты мозаики с изображением Путина, а также ряда других политических деятелей современной России и Иосифа Сталина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 апреля рассказал ТАСС, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

По словам Калинина, изображения первых лиц государства и исторических личностей в храме - не икона или объект почитания, а фиксация народной памяти. "Нельзя народ лишать памяти в угоду тем или иным взглядам или политконъюнктуре. Сегодня часть людей потребуют убрать Сталина. Завтра - Жукова. Потом - Конева. Потом скажут, что победили не мы, а "коалиция во главе с США", - добавил протоиерей.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы - 75 м, протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1 418 м - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол также уникален: диаметр барабана, на который он установлен, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

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