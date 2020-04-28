Пленарная сессия "Мир после коронавируса: евразийский взгляд". Видеотрансляция

Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав: пациенты с COVID-19 не могут лечиться дома, если живут с людьми из группы риска

Также обязательной госпитализации при заражении коронавирусом подлежат беременные женщины, люди старше 65 лет или лица с хроническими заболеваниями, следует из обновленных методических рекомендаций министерства

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