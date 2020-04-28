Пленарная сессия "Мир после коронавируса: евразийский взгляд". Видеотрансляция

ТАСС
В рамках онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" проходит пленарная сессия "Мир после коронавируса: евразийский взгляд".
В числе спикеров - глава Башкирии, сопредседатель форума Радий Хабиров, первый вице-премьер республики Андрей Назаров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив и сопредседатель форума Светлана Чупшева, журналист Ксения Собчак, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт, режиссер Люк Бессон, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, автор "Черного лебедя" писатель Нассим Талеб, спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо и министр финансов Никарагуа Иван Акоста.