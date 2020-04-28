{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Пленарная сессия "Мир после коронавируса: евразийский взгляд". Видеотрансляция

В числе спикеров - генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, журналист Ксения Собчак, режиссер Люк Бессон и физик Митио Каку

ТАСС

В рамках онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" проходит пленарная сессия "Мир после коронавируса: евразийский взгляд". 

В числе спикеров - глава Башкирии, сопредседатель форума Радий Хабиров, первый вице-премьер республики Андрей Назаров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив и сопредседатель форума Светлана Чупшева, журналист Ксения Собчак, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт, режиссер Люк Бессон, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, автор "Черного лебедя" писатель Нассим Талеб, спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо и министр финансов Никарагуа Иван Акоста. 

Новые сообщения ↑
Теги
РоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаХабиров, Радий ФаритовичБессон, Люк
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минздрав: пациенты с COVID-19 не могут лечиться дома, если живут с людьми из группы риска
Также обязательной госпитализации при заражении коронавирусом подлежат беременные женщины, люди старше 65 лет или лица с хроническими заболеваниями, следует из обновленных методических рекомендаций министерства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС