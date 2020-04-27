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Пандемия коронавируса нового типа

Гутерриш заявил об угрозе радикализации через интернет более 1,5 млрд детей

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что это происходит из-за того, что дети не посещают школу и больше времени проводят в интернете, чем раньше

ООН, 27 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,5 млрд детей в мире из-за пандемии нового коронавируса не ходят в школу и много времени проводят в интернете, что увеличивает риск их вербовки экстремистскими группировками. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он обратил внимание на то, что "молодежь сталкивалась с огромными трудностями" и до пандемии, но теперь ситуация значительно ухудшилась. "Более 1,54 млрд детей и молодых людей не посещают школу", - отметил Гутерриш.

Он указал, что в таких условиях повышается риск их радикализации. "Мы уже видим, что [экстремистские] группы пользуются карантинными мерами и активизируют усилия по пропаганде через социальные сети и привлечению на свою сторону молодых людей, которые все больше времени проводят дома и сидят в интернете", - пояснил генсек ООН.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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