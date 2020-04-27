Службы в храмах Москвы и области с 29 апреля будут проходить без прихожан

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Богослужения в храмах Москвы и Московской области будут совершаться без прихожан с 29 апреля до особого распоряжения, сообщил ТАСС в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Да, [до особого распоряжения с 29 апреля]", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о продлении режима "закрытых храмов".