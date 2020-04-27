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Пандемия коронавируса нового типа
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Службы в храмах Москвы и области с 29 апреля будут проходить без прихожан

Согласно распоряжению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священнослужители, не соблюдающие указания об ограничении распространения коронавирусной инфекции, будут привлекаться к ответственности
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Богослужения в храмах Москвы и Московской области будут совершаться без прихожан с 29 апреля до особого распоряжения, сообщил ТАСС в понедельник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Да, [до особого распоряжения с 29 апреля]", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о продлении режима "закрытых храмов".

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Ранее Русская православная церковь (РПЦ) продлила ограничения на посещение храмов и монастырей, введенные в связи с обращением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, до 28 апреля. В понедельник официальный сайт РПЦ опубликовал распоряжение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, согласно которому священнослужители, не соблюдающие указания об ограничении распространения коронавирусной инфекции, будут привлекаться к ответственности, вплоть до предания церковному суду.

В Москве, по последним данным оперативного штаба, зарегистрирован в общей сложности 45 351 случай заражения коронавирусом. Темпы роста числа инфицированных снижаются несколько дней и в понедельник составили 6,76%. Выздоровели уже 3 524 человека, умерли 435.

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Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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