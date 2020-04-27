Большинство регионов Юга России планируют продлить режим самоизоляции

Больше всего случаев заражения в округе выявлено в Краснодарском крае, где зарегистрировано более 800 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Как сообщили в региональном оперативном штабе, 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. По статистике, наибольшее количество случаев заражения сосредоточено в Краснодаре, где за прошедшую неделю в три раза увеличилось количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа. В понедельник на заседании оперативного штаба об этом сообщил глава города Евгений Первышов.

За сутки количество зараженных в округе выросло до 2552, в том числе 837 зараженных в Краснодарском крае, 714 - в Ростовской области, 306 - в Астраханской области, 272 - в Волгоградской, 150 - в Адыгее, 167 - в Калмыкии, 70 - в Крыму и 36 в Севастополе. Выздоровели 333 человека, 39 человек умерли.

КРАСНОДАР, 27 апреля. /ТАСС/. Власти большинства регионов Южного федерального округа, где за сутки количество зараженных увеличилось почти на 200, планируют продлить режим самоизоляции. Вместе с тем, в ряде регионов планируется смягчение ограничительных мер, к примеру, открытие частных стоматологий, магазинов и парикмахерских.

"Уже четвертую неделю живем в режиме карантина. Понимаю, что времени прошло много, все уже устали от самоизоляции. Но это необходимые меры, связанные с рекомендациями врачей и требованиями Роспотребнадзора. <…> Ситуация сложная, поэтому меры по самоизоляции нужно сохранять и дальше, это важно для жизни и здоровья всех жителей города", - приводит пресс-служба слова Первышова.

В республике Калмыкия, по мнению регионального министра здравоохранения Юрия Кикенова, на данный момент также рано снимать ограничения. Кроме того, во время прямого эфира в социальной сети Instagram Кикенов заявил, о скором продлении мер самоизоляции.

"Ситуация с коронавирусом в Калмыкии остается напряженной, и мы рассчитываем, что на ближайшем заседании оперштаба <…> главой республики Бату Сергеевичем [Хасиковым] будет принято решение о продлении ограничительных мер в регионе", - сказал он.

Аналогичное мнение высказал и глава кабмина Астраханской области Александр Шарыкин. Он уточнил, что в связи с эпидобстановкой, область пока не может открыть парикмахерские. "Я не понимаю, как, например, можно стричь на расстоянии 1,5 метров. Как будет возможность - сделаем", - сказал Шарыкин.

Меры смягчили

На Крымском полуострове решили немного смягчить ограничения. Власти Севастополя с 1 мая планируют разрешить работать парикмахерским, частным стоматологическим клиникам и некоторым непродовольственным магазинам. Однако, подчеркнул врио губернатора Михаил Развожаев, чтобы город смог вернуться к обычной жизни, жителям и бизнесу нужно научиться соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Одно из них - обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

На совещании по предупреждению распространения коронавируса 24 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике не отменят режим повышенной готовности из-за коронавируса, несмотря на возобновление с 1 мая работы салонов красоты, ремонтных мастерских, химчисток. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации решение о возобновлении работы предприятий будет отменено, а карантинные меры ужесточат.

В понедельник стало известно, что также с 1 мая в Крыму планируют открыть спортивные залы для тренировок спортсменов неконтактных и не командных видов спорта.

В Ростовской области парикмахерские и спортзалы остаются закрытыми, работу пока не будут возобновлять и детские сады. В то же время список непродовольственных товаров первой необходимости пополнен семенами, саженцами, посадочным материалом, садово-огородной техникой и инвентарем, удобрениями и средствами защиты растений.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.