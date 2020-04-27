Власти Петербурга окажут помощь в похоронах медиков, умерших после заражения коронавирусом

Ранее Беглов также подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

"Город будет помогать семьям медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией от своих пациентов и скончавшихся, исполняя свой профессиональный долг. Будем выделять средства на организацию похорон", - сказал глава города.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга, помимо выплат семьям медиков, умерших после заражения коронавирусом, будут выделять средства на организацию их похорон. Об этом в понедельник сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

Как пояснили в комитете по здравоохранению Петербурга, сейчас в городе создана комиссия по анализу летальных исходов от гриппа, тяжелых форм ОРВИ и коронавируса нового типа. Комиссия выдает заключение после получения результатов патологоанатомического исследования. Для его подготовки требуется не менее семи дней. Сейчас комздрав разрабатывает порядок признания медицинского работника пострадавшим во время оказания помощи пациентам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией.

"Вывод о взаимосвязи между смертью и исполнением своего профессионального долга будет принимать комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист. Единовременные выплаты членам семей медицинских работников будут производиться на основании выводов, предоставленных Комиссиями медицинских учреждений", - отметили в пресс-службе комитета. Сейчас ведется работа по учету медицинских работников, которые умерли после заражения коронавирусом. Данные будут публиковаться официально.

"Комитет по здравоохранению напоминает, что сведения о диагнозах, которыми страдал погибший, составляют врачебную тайну и могут быть озвучены только с согласия родственников", - отметили в комздраве.

Случаи заражения

В Боткинской больнице Петербурга на лечении находится более 120 медиков с коронавирусом. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. 27 апреля также стало известно о смерти сотрудницы городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.