Захарова уверена, что после пандемии в мире произойдет переоценка ценностей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что после окончания пандемии коронавируса многие пересмотрят свои ценностей и начнут более реалистично воспринимать действительность.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" дипломат обратила внимание на прогнозы о будущем после пандемии в рамках общемировых тенденций. "Но есть и вопросы намного более приземленные, но при этом действительно требующие своего решения, - отметила она. - Думаю, что в первую очередь [произойдет] переоценка ценностей".

Захарова предположила, что многим придется пересмотреть соотношение себя, своих желаний и потребностей с существующими реалиями. "Это реалистичное восприятие действительности. Это вопрос, насколько глубоко эгоизм проник в нас всех и насколько мы готовы жертвовать своим комфортом и удобством ради людей знакомых и незнакомых", - добавила дипломат.