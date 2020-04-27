Общежитие с 200 студентами закрыли на карантин в Воронеже

"В связи с выявлением коронавирусной инфекции у нескольких студентов и работников вуза с 27 апреля в общежитии №5 приказом ректора установлен карантин. На данный момент в общежитии находятся более 200 человек. Проживающим запрещено покидать здание", - сообщила представитель пресс-службы вуза.

В Воронеже за последние сутки выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии составляет 358 человек, из них восемь умерли.

Воронежский государственный университет инженерных технологий основан в 1930 году. Это один из крупнейших вузов Воронежа, в нем на девяти факультетах обучаются более 8 тыс. студентов. Представитель пресс-службы вуза не смогла уточнить число зараженных коронавирусной инфекцией студентов и преподавателей. По ее данным, карантин введен в общежитии вуза по предписанию регионального управления Роспотребнадзора, здание находится под постоянной охраной, санитарные врачи провели дезинфекцию помещений. Все люди на карантине получили продуктовые наборы, горячее питание, средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что карантин введен в общежитии Воронежского технического университета - из-за двух зараженных коронавирусной инфекцией студентов из Конго и Кот-д'Ивуара. На карантине оказались 124 студента, из них 18 - российские, остальные приехали в Россию на учебу из Конго, Замбии, Египта, Кот-д'Ивуара, а также из Туркменистана и Таджикистана. Карантин продлится до 7 мая, если выявят новые случаи заражения - карантинные мероприятия продолжат.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.