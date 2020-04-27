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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области для жителей в самоизоляции создали онлайн-проект "Семейный дневник"

Семьи региона могут рассказать истории о своих родных или поделиться идеями, как провести время дома

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апреля. /ТАСС/. Онлайн-проект "Семейный дневник", с помощью которого любая новгородская семья может написать историю о родных, поделиться идеями, как интересно провести время в самоизоляции и просто подбодрить остальных жителей региона добрыми словами, организовали в Новгородской области. Для региона это новый формат, который ранее не использовался, он призван психологически помочь людям пережить непростое время из-за коронавируса, сообщила ТАСС в понедельник министр труда и социальной защиты населения региона Анна Тимофеева.

"Сейчас все мы проживаем жизнь в новом формате, непривычном для нас. И это самое время для того, чтобы объединиться, стать ближе и понять, что мы не одни. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области предлагает новгородцам принять участие в новом проекте "Семейный дневник". Этот проект о наших жизненных событиях и переживаниях, каждый желающий может поделиться своим событием, историей и просто добрыми пожеланиями с окружающими вас людьми", - сказала Тимофеева.

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Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения Новгородской области, инициаторами проекта стали его сотрудники и социальные работники, которые также видят в нем в том числе психологическую пользу для жителей области, находящихся сейчас в режиме самоизоляции. Для публикации семейных рассказов и фотографий организаторы создали специальный раздел на сайте областного министерства.

Темы для рассказов на страницах проекта не ограничены, но обязательно должны быть связаны с семейным бытом, ее традициями. В публикациях люди могут написать историю своей семьи, рассказать о родственнике, которым гордятся, дать совет, как не скучать и с пользой провести время дома на самоизоляции, к примеру, поделиться своими любимыми книгами.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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