В Новгородской области для жителей в самоизоляции создали онлайн-проект "Семейный дневник"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апреля. /ТАСС/. Онлайн-проект "Семейный дневник", с помощью которого любая новгородская семья может написать историю о родных, поделиться идеями, как интересно провести время в самоизоляции и просто подбодрить остальных жителей региона добрыми словами, организовали в Новгородской области. Для региона это новый формат, который ранее не использовался, он призван психологически помочь людям пережить непростое время из-за коронавируса, сообщила ТАСС в понедельник министр труда и социальной защиты населения региона Анна Тимофеева.

"Сейчас все мы проживаем жизнь в новом формате, непривычном для нас. И это самое время для того, чтобы объединиться, стать ближе и понять, что мы не одни. Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области предлагает новгородцам принять участие в новом проекте "Семейный дневник". Этот проект о наших жизненных событиях и переживаниях, каждый желающий может поделиться своим событием, историей и просто добрыми пожеланиями с окружающими вас людьми", - сказала Тимофеева.