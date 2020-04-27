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Опрос: работники сферы ЖКХ и медицины реже всего теряют работу из-за пандемии

Более всего пострадали сотрудники сфер общественного питания, недвижимости и туризма

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Работники сфер жилищно-коммунального хозяйства, медицины, безопасности и органов управления реже всего лишались работы на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, распространенные в понедельник.

"Сферы, где больше всего увольнений или неоплачиваемых отпусков: "Общественное питание", "Недвижимость", "Услуги населению" и "Туризм". Также проблемными являются "Строительство", "Розничная торговля" и "Гостиницы". Наиболее устойчивыми остаются "ЖКХ", "Медицина", "Органы власти и управления", а также "Безопасность", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что в сферах образования и науки больше всего сотрудников смогли перевести на удаленную работу с полным сохранением заработной платы.

В целом потеряли работу 8,6% респондентов, 36,6% ответили, что продолжают ходить на работу, 18,8% трудятся удаленно с полным или частичным сохранением зарплаты.

Опрос ВШЭ проводился 18-20 апреля, в нем приняли участие 11,1 тыс. человек по всей России.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияПандемия коронавируса нового типа
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