Курский губернатор выразил соболезнования в связи со смертью главы "Металлоинвеста"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор ООО УК "Металлоинвест" Андрей Варичев посвятил более 15 лет своей жизни развитию металлургической отрасли Курской области и поддержке социальных проектов в регионе, сообщил в понедельник на своих страницах в соцсетях губернатор области Роман Старовойт, выражая соболезнования в связи со смертью Варичева.

"Это большая потеря для нашего региона. Андрей Владимирович многое сделал для Курской области: более 15 лет посвятил развитию металлургической отрасли нашего края, активно поддерживал социальные проекты. Искренне соболезную родным и близким Андрея Владимировича", - написал Старовойт.

По информации администрации Курской области генеральный директор ООО "УК "Металлоинвест" Андрей Варичев умер днем 27 апреля в возрасте 52 лет от пневмонии. В "Металлоинвесте" также подтвердили скоропостижную смерть Варичева после тяжелой болезни.

Алишер Усманов, основатель холдинга USM, в который входит "Металлоинвест", отметил, что Варичев стоял у истоков "Металлоинвеста" и многие годы руководил им с присущей ему страстью. "Ушел блестящий руководитель, волевой профессионал и, главное, близкий мне человек. К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте и на пике своей карьеры. Все, что он создал, будет служить людям и России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моем сердце", - цитирует Усманова пресс-служба "Металлоинвеста".

"Умер близкий друг и надежный товарищ, знаток своего дела и мудрый наставник для коллег. Искренне соболезную родным и близким. Андрей был незаурядный и крепкий человек, настоящий боец. Нам будет его не хватать", - отметил председатель совета директоров УК "Металлоинвест" Иван Стрешинский.

Андрей Варичев родился в 1967 году в Орле, работал среди прочего генеральным директором Михайловского ГОКа, коммерческим директором "УК "Металлоинвест". В 2009 году возглавил "Металлоинвест". Входил в число депутатов от партии "Единая Россия" трех созывов Курской областной Думы - с 2011 по 2018 годы. В 2018 году досрочно прекратил полномочия депутата. Был награжден орденом Дружбы, званием "Почетный металлург".

О компании

Компания "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд тонн. Холдинг объединяет активы АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат", АО "Уральская сталь".