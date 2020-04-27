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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ призвали отменять ограничительные меры из-за коронавируса постепенно

Ситуацию необходимо постоянно контролировать, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан

ЖЕНЕВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры, которые введены в разных странах в связи с коронавирусом, должны отменяться постепенно. Об этом заявил в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Отмена мер должна идти медленно и быть хорошо спланирована, ситуация должна постоянно контролироваться, - отметил он. - Если же страны слишком быстро снимут ограничения, не исключена ситуация, что их потребуется ввести вновь".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. На данный момент в мире зарегистрировано около 3 млн инфицированных, свыше 205 тыс. человек умерли.

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