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Пандемия коронавируса нового типа

В Нью-Йорке наймут до 1 тыс. медработников для выявления контактов пациентов с COVID-19

Специалисты будут опрашивать зараженных о том, с кем они контактировали в последнее время

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка создают группу медработников, которые будут отслеживать контакты инфицированных новым коронавирусом со здоровым населением. Соответствующее заявление сделал в понедельник мэр города Билл де Блазио, выступая на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

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По словам градоначальника, власти готовы нанять до тысячи сотрудников из числа тех, кто имеет опыт работы в медицинской сфере. "Мы ищем талантливых медработников с опытом", - указал де Блазио. По его словам, специалисты будут опрашивать зараженных коронавирусом пациентов о том, с кем они контактировали в последнее время. Это будет делаться для того, чтобы снизить вероятность распространения инфекции за счет тех, кто мог заразиться от зарегистрированных пациентов.

Кроме того, де Блазио рассказал, что уже на текущей неделе жители Нью-Йорка смогут самостоятельно делать забор материала в местах проведения теста на наличие инфекции. Для этого необходимо будет взять мазок из носа и рта, после чего передать его медработникам. Таким образом сократится время контакта медперсонала с потенциально зараженными, и увеличится скорость проведения тестов - с 15 до 20 в час.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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