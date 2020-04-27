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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: только 1% россиян хочет остаться на "удаленке" после снятия режима самоизоляции

Большая часть респондентов хотела бы вернуться к обычной жизни

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Всего 1,1% россиян хотят продолжать работать из дома после отмены режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, распространенные в понедельник.

"Основная часть опрошенных россиян после снятия ограничительных мер планируют вернуться к обычной жизни, 38,2% жителей страны мечтают о прогулке на свежем воздухе, 32% с нетерпением ждут встречи с родственниками и друзьями, 26,4% планируют вернуться на работу. Развод с супругой или супругом в планах у 1,2% опрошенных. И только 1,1% хотят продолжить работать на "удаленке" из дома", - говорится в исследовании.

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Также отмечается, что значительно меньше по сравнению с началом апреля стала потребность среди россиян в масках и антисептиках, сейчас об этом говорят 63% респондентов, тогда как во вторую волну опроса их было 71,1%. "Достаточно россиянам и информации о коронавирусе и мерах по борьбе с ним. Только 25,8% опрошенных отметили, что им необходима информационно-разъяснительная работа (две недели назад таковых было 31,9%)", - указано в материалах.

Кроме того, снизилось число респондентов, которые считают необходимым финансово поддерживать людей, оставшихся без дохода. Если две недели назад это было 81,7% опрошенных, то сейчас - 78,2%.

"Текущая картина такова, что у россиян стал наблюдаться накопительный эффект усталости от ограничительных мер. Россияне ждут возвращения к нормальной жизни после окончания пандемии. Подобный настрой свидетельствует о позитивных ожиданиях, которые базируются на понимании того, что нынешние ограничения являются необходимыми и вместе с тем временными", - прокомментировал итоги исследования директор Института государственного и муниципального управления, проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

Опрос ВШЭ проводился 18-20 апреля, в нем приняли участие 11,1 тыс. человек по всей России.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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