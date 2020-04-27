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Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: только треть россиян соблюдают дистанцию в 1 метр во время пандемии

67% россиян стали чаще оставаться дома, однако другие меры профилактики они используют реже, говорится в материалах исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Только 36% россиян соблюдают требование властей на период пандемии о социальном дистанцировании в 1 метр. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, распространенные в понедельник.

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Согласно опросу, 67% россиян стали чаще оставаться дома, но другие меры профилактики коронавируса они используют реже. 56% стали чаще мыть руки, а вот социальное дистанцирование использует лишь 36% респондентов, тогда как в Китае эта цифра достигает 56%, а в США и Великобритании 80%, отмечается в материалах.

"Те же 36% россиян отметили, что стали избегать общественного транспорта. В магазины стали реже ходить 45%, а онлайн-покупки нарастили только 8% (в европейских странах их доля превышает 30%, в США составляет 48%, а в Китае и вовсе достигает 63%)", - говорится в исследовании.

Требование Роспотребнадзора, по которому все граждане должны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, вступило в силу 1 апреля. Ограничение не распространяется на поездки в такси.

В социологическом исследовании ВШЭ, которое проводилось в формате интернет-опроса 18-20 апреля, приняли участие 11,1 тыс. человек по всей России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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