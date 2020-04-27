Полиция в Липецкой области разыскала одного из сбежавших из НИИ им. Вредена в Петербурге

"Мужчина находится на самоизоляции у нас. Он считает, что ниоткуда не сбегал, а уехал, потому что ему не стали делать операцию. Информация проверяется", - сказала Снежкова.

ТАСС, 27 апреля. Липецкие полицейские нашли одного из мужчин, который якобы самовольно уехал из научно-исследовательского института (НИИ) травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, где около 300 сотрудников и пациентов заразились коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС представитель главного управления МВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС о том, что двое пациентов сбежали из НИИ имени Вредена в Санкт-Петербурге.

В Липецкой области число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 24, с начала пандемии коронавируса их общее число составляет 330 человек, двое умерли. Для всех приезжающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в регионе введен режим обязательной самоизоляции на 14 дней.

НИИ им. Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. По данным директора учреждения Рашида Тихилова, который также был заражен коронавирусом, на территории института около 300 инфицированных пациентов и сотрудников. Это количество составляет примерно 10% от всех заразившихся в Петербурге. При этом НИИ получил разрешение от управления Роспотребнадзора постепенно выписывать пациентов после получения двух отрицательных анализов на коронавирус.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 22 клинических и 10 научных отделений. В институте функционируют 760 коек.