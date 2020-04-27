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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн

Показатель вырос вдвое примерно за 18 дней
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© AP Photo/Manu Fernandez

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

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По последним данным, заразились 3 млн 3 тыс. человек, умерли 6,92% из них - 207,8 тыс. Отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, таким образом, этот показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.

Темпы распространения коронавируса в мире в целом замедляются. Так, рост с 1 млн заразившихся до 2 млн занял 13 дней (со 2 по 15 апреля), а с 2 млн до 3 млн - 12 дней. Отметка же в 2,5 млн была преодолена 22 апреля, таким образом, прирост на 500 тыс. заболевших с 2 млн до 2,5 млн занял неделю, а с 2,5 млн до 3 млн - 5 дней.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится примерно треть всех заболевших, - по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, 972 969 (из них умерли 5,66% - 55 118). На втором месте идет Испания, где заболели, по подсчетам газеты El Diario, 229 422 человека (из них умерли 10,25% - 23 521). Следом идет Италия, где заразились 199 414 человек (из них умерли 13,43% - 26 977).

Россия в этом списке на 9-м месте. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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