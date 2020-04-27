ABC: плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк 30 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, прибывший в Нью-Йорк 30 марта для оказания медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса, в предстоящий четверг, как ожидается, вернется на военно-морскую базу в Норфолке (штат Вирджиния) для дезинфекции. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC .

Медицинский персонал, контактировавший с пациентами, зараженными коронавирусом, должен будет пройти 14-дневный карантин на борту плавучего госпиталя.

С 30 марта на борту Comfort медицинская помощь была оказана 182 пациентам.

Первоначально планировалось, что военно-морской госпиталь поможет разгрузить больницы города, а на борту будут оказывать помощь только тем, кто не заразился коронавирусной инфекцией. Позднее властям пришлось отказаться от такого подхода, поскольку на борт все же попали пациенты, у которых был диагностирован коронавирус.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксированы более 967 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 54 тыс. человек, в том числе более 17 тыс. - в штате Нью-Йорк.