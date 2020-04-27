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Пандемия коронавируса нового типа

В некоторых районах штата Нью-Йорк ограничения могут быть ослаблены 15 мая

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, смертность от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в регионе продолжает снижаться

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Санитарные ограничения, введенные в штате Нью-Йорк для предотвращения распространения коронавируса, могут быть ослаблены в некоторых районах после 15 мая. Об этом сообщил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на встрече с журналистами в Олбани (штат Нью-Йорк). Трансляцию брифинга вел нью-йоркский телеканал NY1.

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"Согласно действующему распоряжению, санитарные меры должны действовать до 15 мая, - отметил он. - Я, вероятно, продлю эти меры во многих районах штата, но в некоторых районах штата, в зависимости от сложившейся там эпидемиологической обстановки, можно рассмотреть возможность ослабления ограничений, но делать это следует крайне осторожно".

По его словам, смертность в штате от заболевания, вызванного новым коронавирусом, продолжает снижаться: за минувшие сутки умерли 337 человек, в том числе 313 в больницах и 24 в домах престарелых. Сутками ранее умерли 367 человек. "Смертность все еще остается на чудовищно высоком уровне", - отметил губернатор.

На этой неделе, сообщил он, власти штата организуют обследование тысячи сотрудников полиции, тысячи пожарных, 3 тыс. сотрудников медучреждений и тысячи водителей общественного транспорта. "Результаты этого обследования позволят нам оценить реальную ситуацию со здоровьем среди сотрудников жизненно необходимых служб", - подчеркнул он. По словам губернатора, в последние дни резко возросло число обращений за продовольственной помощью, и власти штата приняли решение направить $25 млн на закупку продовольствия для малоимущих.

Затронув вопрос о временных медицинских центрах, построенных после начала пандемии военнослужащими инженерного корпуса армии США, губернатор сообщил, что обратился с просьбой к президенту США Дональду Трампу сохранить их в штате до осени. "Сейчас мы говорим о возможности второй волны заражения коронавирусом или о том, что вспышка коронавируса может совпасть в сентябре с сезоном гриппа, - пояснил он. - Поэтому я обсуждал с президентом вопрос о том, чтобы эти медицинские объекты сохранялись до тех пор, пока мы не пройдем сезон распространения гриппа".

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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