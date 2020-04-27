Число случаев коронавируса в больнице скорой помощи в Курске выросло более чем в два раза

Больницу скорой медицинской помощи в Курске закрыли на карантин 23 апреля после выявления более 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди медработников и пациентов учреждения. По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в больнице проведут служебную проверку.

КУРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Количество случаев коронавирусной инфекции среди медработников и пациентов больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Курске, закрытой на карантин, выросло более чем в 2 раза - до 165, сообщил в понедельник на онлайн-брифинге глава управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин.

"У нас довольно крупные очаги в медицинских учреждениях, в частности, в больнице скорой медицинской помощи 165 случаев [заражения коронавирусом] на сегодняшний день зарегистрировано и среди медперсонала, и среди пациентов. Внутрибольничные случаи дают развлетвленное "дерево" домашних очагов", - сказал Климушин.

Кроме того, по его словам, к 27 апреля в регионе также зафиксировали небольшие очаги заражения коронавирусом в нескольких центральных районных больницах, два отделения Курской областной клинической больницы закрыли на карантин из-за случаев коронавируса среди двух пациентов и нескольких врачей. Всего в регионе выявили 525 случаев коронавируса среди жителей Курской области, шесть пациентов, включая врача анестезиолога-реаниматолога, умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.