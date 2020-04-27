Исследование: смертность от COVID-19 во французских реанимациях достигает 40%

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Уровень смертности среди помещенных в реанимацию пациентов с коронавирусом во Франции составляет 30-40%. Об этом говорится в докладе организации "Европейская сеть исследований искусственной вентиляции легких" (REVA), выдержки из которого приводит в понедельник газета Le Monde .

Данная организация была создана в 2009 году во время эпидемии гриппа H1N1, с тех пор ее участники ведут учет пациентов с тяжелыми формами заболеваний, которые попадают в реанимационные отделения французских больниц.

Исследование проводилось на основе информации о тысяче пациентов, оказавшихся в реанимации до 28 марта 2020 года. Наблюдение велось до 25 апреля. Полное исследование должно быть направлено в международный научный медицинский журнал и будет опубликовано в конце мая, отмечает газета.

"Мы приближаемся к уровню смертности от 30 до 40%. Это невероятная цифра, - заявил изданию врач-реаниматолог парижской больницы Сальпетриер, один из координаторов организации Матьё Шмидт. - Потребуется еще проанализировать данные из ряда центров, чтобы уточнить этот показатель, но подобная тенденция должна наблюдаться во всех французских реанимациях". По его словам, столь высокая смертность объясняется сложным и многогранным характером заболевания, которое вызывает новый коронавирус, в том числе пагубным влиянием на сердечно-сосудистую систему и почки.

Мнение профессионалов

Несколько врачей подтвердили изданию приведенные цифры. Так, в реанимационном отделении больницы парижского пригорода Ле-Кремлен-Бисетр заявили, что смертность среди пациентов с коронавирусом находится в пределах 40-60%. Глава реанимации больницы имени Раймона Пуанкаре в коммуне Гарш к западу от Парижа отметил, что по стране смертность среди пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом никогда не падала ниже 30% и именно в коммуне Гарш 37% больных COVID-19 умирают.

Директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон 17 апреля заявил о смертности от COVID-19 на уровне 10%, добавив, что среди пациентов с тяжелой формой заболевания она может доходить до 20%. В министерстве здравоохранения подтвердили изданию, что заявления Саломона основаны на данных за определенный промежуток времени, не углубляясь в пояснения.

Опрошенные газетой врачи со своей стороны предположили, что озвученные представителем Минздрава данные не окончательные и соответствуют ситуации, наблюдавшейся скорее во второй половине марта. Врач общей практики Ивон Ле Флоик, занимавшийся мониторингом эпидемии H1N1 в Бретани в 2009 году, заявил, что нельзя точно определить смертность в конкретных местах за конкретный период и что следует продолжать наблюдение даже за выписавшимися пациентами.

Газета со своей стороны указывает, что как раз такую работу и проделали в REVA. Впрочем, и Флоик, и его коллеги уверены, что полная картина станет известна гораздо позже, особенно после долгосрочных исследований, которые бы охватывали период в несколько месяцев и даже год и в которых участвовали бы в том числе и временные реанимации, созданные в период роста числа пациентов и нехватки мест в обычных больницах.

Согласно последней информации, число умерших пациентов с коронавирусом во Франции достигло 22 856. Общее число случаев заражения - 124 575. В медицинских учреждениях на лечении находятся более 28 тыс. заразившихся, примерно 4,6 тыс. - в отделениях интенсивной терапии и реанимации.