Власти Оренбуржья выразили соболезнования в связи со смертью главы "Металлоинвеста"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования близким генерального директора ООО УК "Металлоинвест" Андрея Варичева, пять лет проработавшего в регионе, в связи с его смертью.

"Вся его трудовая биография была связана с металлургией. В том числе около пяти лет Андрей Варичев проработал в Оренбургской области, на новотроицком комбинате "Уральская сталь" на различных руководящих должностях. В "Металлоинвесте" прошел путь до генерального директора и возглавлял холдинг более десяти лет", - говорится в сообщении правительства.