Власти Оренбуржья выразили соболезнования в связи со смертью главы "Металлоинвеста"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования близким генерального директора ООО УК "Металлоинвест" Андрея Варичева, пять лет проработавшего в регионе, в связи с его смертью.
"Вся его трудовая биография была связана с металлургией. В том числе около пяти лет Андрей Варичев проработал в Оренбургской области, на новотроицком комбинате "Уральская сталь" на различных руководящих должностях. В "Металлоинвесте" прошел путь до генерального директора и возглавлял холдинг более десяти лет", - говорится в сообщении правительства.
По информации администрации Курской области, Варичев умер днем 27 апреля в возрасте 52 лет от пневмонии. В "Металлоинвесте" подтвердили смерть Варичева после тяжелой болезни.
Андрей Варичев родился в 1967 году в Орле, работал среди прочего генеральным директором Михайловского ГОКа, коммерческим директором УК "Металлоинвест". В 2009 году возглавил "Металлоинвест". Входил в число депутатов от партии "Единая Россия" трех созывов Курской областной Думы с 2011 по 2018 годы. В 2018 году досрочно прекратил полномочия депутата. Был награжден орденом Дружбы, званием "Почетный металлург".
Компания "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд тонн. Холдинг объединяет активы АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат", АО "Уральская сталь".