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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 23 тыс.

За сутки число умерших выросло на 437

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового типа, во Франции с начала эпидемии достигло 23 293. Об этом сообщается в понедельник на странице агентства Sante publique France при Минздраве страны.

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Согласно приведенной информации, за сутки число умерших выросло на 437. Среди них 14,5 тыс. умерли в больницах, еще 8,8 тыс. смертей, связанных с заболеванием, подтвердили в социально-медицинских учреждениях.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 3 764 и составляет в настоящий момент 128 339. Вместе с тем количество госпитализированных за сутки сократилось на 162, и сейчас в больницах находятся 28 055 заразившихся, в реанимации и отделениях интенсивной терапии количество пациентов сократилось на 74, до 4 608 человек. С начала эпидемии 45 513 человек, обратившихся за помощью врачей, были выписаны из медицинских учреждений и официально признаны здоровыми.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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