В СК опровергли заявления о незаконности возбуждения дела о сносе памятника Коневу в Праге

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг заявления в СМИ о незаконности возбуждения уголовного дела якобы по новой статье УК РФ о сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, ранее в СМИ появились публикации о том, что СК квалифицировал снос памятника по новой статье УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение либо повреждение воинских памятников, вступившей в силу в апреле этого года, якобы применив обратную силу уголовного закона.

"Однако мнение о квалификации произошедшего является ошибочным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника по статье УК 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России, - сообщила Петренко. - Эта статья российского Уголовного кодекса действует с 2014 года. Поэтому в данном случае речи о применении обратной силы уголовного закона, как и о незаконности принятого процессуального решения, быть не может".

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года по инициативе старосты района Ондржея Коларжа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передал в СК РФ список лиц, причастных к демонтажу памятника.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.