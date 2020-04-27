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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые прогнозируют завершение эпидемии коронавируса в России к началу лета

По их расчетам, в мире она завершится к 26 ноября
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 27 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции в России практически полностью завершится к началу лета 2020 года, говорится в обновленном прогнозе, опубликованном Сингапурским университетом технологий и дизайна (SUTD) в понедельник.

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Исследователи SUTD готовят подобные прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса, используя для этого широко известную математическую модель SIR, позволяющую, к примеру, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах.

По их расчетам на данный момент, пандемия коронавирусной инфекции в мире завершится к 26 ноября текущего года, в России - на 97% к 24 мая и на 99% к 4 июня. В Италии эпидемия завершится на 97% к 8 мая, в Великобритании - на 99% к 28 мая. В США финал эпидемии ожидается к 4 сентября

При этом в SUTD особо отмечают, что любые предсказания имеют теоретический характер и призывают читателей с осторожностью воспринимать прогнозы и не предаваться чрезмерному оптимизму по поводу сроков завершения пандемии, основанных на подобных прогнозных моделях.

Осторожный оптимизм

В свою очередь президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил ТАСС, что исследование ученых SUTD заслуживает внимания.

"Если мы посмотрим на ряд примеров - Китая, Южной Кореи, Тайваня и Австралии, то увидим, что по кривой нарастания и затухания в распространении коронавируса эти страны уже вышли в хвост пандемии. У них количество вылеченных намного больше, чем новых случаев заражения. Интересно то, что у них спад эпидемии длился примерно столько же по времени, сколько начальная стадия нарастания. Это очень благоприятная модель", - отметил глава Академии наук.

По его словам, в трех европейских странах, почти победивших эпидемию, - Швейцарии, Австрии и Германии, ситуация развивается в рамках другой модели.

"Это модель очень сильных систем здравоохранения и ответственного поведения населения. У них хвост (завершение эпидемии) раза в два длиннее, чем стадия нарастания. Если мы сумеем пойти по их пути, то это будет тоже очень здорово. Поэтому я считаю, что сингапурское исследование достойно внимания", - сказал Сергеев.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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