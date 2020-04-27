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В Северной Осетии Росгвардия опровергла информацию о массовом увольнении сотрудников

В ведомстве отметили, что один из полицейских уволился по собственному желанию

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 апреля. /ТАСС/. Росгвардия по Северной Осетии опровергла информацию в социальных сетях о массовом увольнении сотрудников после незаконной акции протеста против режима самоизоляции 20 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях распространилась информация о массовом увольнении сотрудников Росгвардии, которые не подчинились указаниям о применении силы в отношении участников акции протеста.

"Информация о том, что сотрудников Росгвардии в Северной Осетии-Алании массово увольняют, размещенная в ряде интернет-ресурсов, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что один из полицейских взвода полиции ОВО по Пригородному району республики уволился после незаконной акции по собственному желанию. "Сотрудник подал рапорт с просьбой уволить его по собственному желанию. Ходатайство было удовлетворено", - пояснили в пресс-службе. Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии назначил служебную проверку для выяснения мотивов и причин увольнения сотрудника.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались жители региона, требовавшие отмены режима самоизоляции. Глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики, в частности тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается и будет оказана необходимая помощь, первые выплаты уже начались. В ходе акции пострадали 13 силовиков, возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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