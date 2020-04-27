Более 3 тыс. учащихся медицинских университетов Петербурга работают в больницах города

"Три медицинских вуза отдали свыше 3 тыс. своих студентов и ординаторов, которые сейчас работают в лечебных учреждениях города", - сказал Княгинин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. студентов и ординаторов медицинских вузов устроились на работу в медицинские учреждения Санкт-Петербурга во время пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщил вице-губернатор города Владимир Княгинин в видеовыступлении, распространенном пресс-службой Смольного.

Он пояснил, что не все учащиеся непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусом, однако все работают в медицинской системе, которая испытывает острый дефицит в кадрах различных специальностей.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.