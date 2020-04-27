CNN: в Нью-Йорке тестируют средство от изжоги на эффективность в лечении коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Врачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги на предмет возможной эффективности в борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN .

По ее данным, несколько больниц в Нью-Йорке предлагают пациентам начать применение лекарств от изжоги, в составе которых имеется вещество фамотидин, в качестве возможного средства лечения заболевания, вызванного коронавирусом. К настоящему моменту, указывает телекомпания, в исследовании принимают участие 187 пациентов в 23 больницах города. Врачи рассчитывают, что свое согласие на прием этого вещества дадут по меньшей мере 1,2 тыс. больных.

Первые результаты исследований действия препарата в борьбе с коронавирусом могут появиться "в течение нескольких недель". В случае если эффективность фамотидина в лечении заболевания будет доказана, его широкое применение можно наладить в короткие сроки, приводит телекомпания мнение специалиста крупнейшего в мегаполисе оператора медицинских услуг Northwell Health Кевина Трейси.

К настоящему моменту специалисты не располагают достоверными сведениями о пользе препарата в лечении вызываемого коронавирусом заболевания. При этом, указывает CNN, эксперты ссылаются на неопубликованные результаты исследований, которые якобы гласят, что в Китае пациенты с коронавирусом, принимавшие фамотидин, легче переносили вызываемое инфекцией заболевание.

Ранее президент США Дональд Трамп активно высказывался в поддержку противомалярийного препарата гидроксихлорохин в лечении коронавирусной инфекции. В начале апреля он сообщил, что США запасли более 29 млн доз гидроксихлорохина для апробирования в целях борьбы с новым коронавирусом. Противники президента обвиняют его в попытках протолкнуть средство, эффективность и безопасность которого при лечении коронавируса пока не доказаны.

По данным информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 972 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 55 тыс. человек.