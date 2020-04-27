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Пандемия коронавируса нового типа

Больница им. Семашко в Петербурге начала принимать пациентов с коронавирусом

Для них подготовили 72 палаты и 231 койку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Городская многопрофильная больница номер 38 им. Семашко в Петербурге прошла перепрофилирование и начала принимать пациентов только с коронавирусной инфекцией. На территории больницы организовали необходимые зоны и подготовили порядка 230 коек, сообщается в понедельник на странице медицинского учреждения "ВКонтакте".

"С 27 апреля Городская многопрофильная больница 38 имени Н. А. Семашко полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Теперь мы занимаемся оказанием экстренной медицинской помощи только больным с ОРВИ и пневмониями, причина которых - новая коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении. Для этой категории пациентов подготовили 72 палаты и 231 койку.

Территорию больницы, как отмечается в сообщении, разделили на "чистую" и "грязную" зоны. "Медицинскую помощь пациентам будут оказывать медики, которые прошли обучение особенностям работы с инфекционными больными. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами защиты как для работы в реанимации, так и на отделениях. В короткие сроки создан уникальный санпропускник для медицинского персонала, защищающий сотрудников и пациентов от заражения COVID-19", - также отмечается на сайте учреждения.

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Ранее отделение больницы закрывалось на карантин из-за пациента с коронавирусом. Городская больница номер38 им. Семашко - одно из старейших медицинских учреждений города, занимает комплекс зданий бывшего Царскосельского дворцового госпиталя, основанного в 1813 году. Это многопрофильная больница городского подчинения, которая функционирует как стационар экстренной медицинской помощи круглосуточно семь дней в неделю.

Сейчас в Санкт-Петербурге больных с коронавирусной инфекцией также принимают инфекционная больница им. Боткина, Александровская, Покровская и больница св. Георгия, Госпиталь для ветеранов войн, а также больницы номер 20 и номер 40. С детьми работает Детская больница номер 5 им. Н. Ф. Филатова.

С понедельника, помимо больницы им. Семашко, такую работу начала Мариинская больница. Согласно представленным ранее планам комитета по здравоохранению, к 28 апреля на режим работы с заразившимися коронавирусом должны перейти больница святой Ольги и роддом номер 16. В случае негативного сценария к этой работе также подключится ряд федеральных учреждений.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявлено 3 238 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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