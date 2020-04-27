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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс.

Большинство случаев выявили на стройплощадке "Велесстроя" в Белокаменке

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 67 жителей Мурманской области, общее количество заболевших превысило 1 тыс. человек, из них 867 случаев зафиксировано на стройплощадке "Велесстроя" в Белокаменке. Об этом в понедельник сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), в работах занято около 11 тысяч человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

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"По состоянию на 23:00 27.04.2020 в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1056, из них 867 на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 807 случаях заражения в Белокаменке, компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работы на объекте для проведения дезинфекции. По информации "Велесстроя", за неделю стройплощадку в Белокаменке покинули 475 сотрудников, чартерными рейсами они были доставлены в другие регионы страны, часть переведена на обсервацию.

По информации оперативного штаба, в Мурманской области 966 человек находятся на лечении с COVID-19, 32 человека госпитализированы за прошедшие сутки, 86 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, четверо умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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