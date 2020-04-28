Путин проведет видеоконференцию с главами регионов России по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание в режиме видеоконференции с главами регионов России. В Кремле не стали предвосхищать, какие решения по ситуации с коронавирусом могут быть приняты на этом мероприятии, однако в губернаторском корпусе ожидают, что речь может пойти о перспективах продления ограничительных мер.

"Что касается президентского уровня, то [на 28 апреля] готовится совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в видеоконференции должны принять участие все главы регионов страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник утром сообщал, что правительство в ближайшее время планировало доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. В свою очередь Песков, отвечая на вопрос, может ли во вторник быть объявлено решение по вопросу о продлении ограничений в связи с коронавирусом, сказал: "Давайте дождемся совещания".

В настоящее время период нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в России установлен до 30 апреля, в регионах введены различные меры самоизоляции граждан для предотвращения распространения инфекции.

Какие обсуждаются сроки

Ранее Песков сообщал, что на этой неделе ожидаются новые заявления главы государства с оценками перспектив развития ситуации с коронавирусом и связанными с этим ограничениями. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье сказал, что ждет заявление президента во вторник и предполагает продление режима нерабочих дней "как минимум до 11 мая". В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что, как ожидается, президент во вторник будет заслушивать отчеты глав регионов. "После того как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения", - сказал Аксенов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в интервью телеканалу "Россия-24" на просьбу прокомментировать инициативы продлить ограничения до 12 мая заявила, что "это абсолютно справедливые предложения".

В Кремле о сроках возможного продления ограничений не стали говорить, подчеркнув, что решение предстоит принять на основе текущей динамики и краткосрочных прогнозов. "Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки - это так, пальцем в небо", - сказал Песков.

Он при этом называл очевидным, что последующий выход из ситуации с коронавирусом будет поэтапным, однако сами эти этапы еще предстоит разработать. В интервью газете "Аргументы и факты" пресс-секретарь президента предположил, что к середине мая распространение коронавируса в России выйдет на плато и в июне "станет полегче", а "через пару месяцев" уже с трудом будут вспоминаться нынешние тяготы, связанные с эпидемией.

Рекомендации на праздники и не только

Вице-премьер России Татьяна Голикова совместно с главой Роспотребнадзора Анной Поповой 24 мая провели встречу с ведущими эпидемиологами и вирусологами. Голикова тогда отметила, что президенту и премьер министру будет доложено о прозвучавших предложениях экспертов к стратегии ограничительных мер и о стратегии выхода из этих ограничений.

В конце прошлой недели премьер-министр РФ поручил Минздраву и ряду других ведомств подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности из-за коронавируса в период майских праздников.

Глава Роспотребнадзора, в свою очередь, отметила, что майские праздники россиянам надо пересидеть дома. По ее словам, взрывного распространения инфекции можно избежать, если только не будет срыва в праздничные дни. "Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - сказала Попова в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в минувшее воскресенье. Как считает вице-премьер Голикова, очень важно донести до граждан, "что успех снятия ограничений зависит" от того, насколько качественно и эффективно выполняются рекомендации эпидемиологов и меры профилактики.

По мнению главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням у детей, директора Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрия Лобзина, режим самоизоляции было бы целесообразно продлить до 12 мая.

Замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что поддерживает предложение продлить режим самоизоляции еще на один инкубационный период. В интервью программе "Познер" на Первом канале Семенов сообщил, что подробный план поэтапного снятия ограничительных мер в России проходит этап согласования и скоро будет объявлен.