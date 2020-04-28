Последствия пандемии обсудят на конференции во Всемирный день охраны труда

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, пройдет в этом году в онлайн-режиме. Ее участники во вторник обсудят проблемы охраны труда в условиях пандемии, использование средств защиты на рабочих местах, а также будущий выход из экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Всемирный день охраны труда был установлен по инициативе Международной организации труда (МОТ) в 2003 году с целью привлечения внимания властей к необходимости принятия мер по снижению смертности на рабочих местах. К решению этих проблем МОТ привлекает ООН, ВОЗ и другие организации. Мероприятия, посвященные этому дню, проходят по всему миру.

"В условиях пандемии Всемирный день охраны труда пройдет в удаленном доступе, в интернете. Наши специалисты будут на связи с другими участниками этого разговора. Там разные темы, но в этом году, одна тема у всех, во всех регионах России, во всех государствах - это пандемия коронавируса. Как защищаться, средства индивидуальной защиты на рабочих места, ну и как выходить из этого кризиса", - сказал Шмаков.

В конференции примут представители Минтруда, Международной организации труда, Роструда, ФНПР и других ведомств. Как рассказал ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, сейчас пандемия - основная тема в области охраны труда, так как она касается работающих людей во всем мире.

"Поэтому, скорее всего, МОТ, которая и учредила этот день, в основном посвятит [конференцию] именно этой задаче. У нас, в соответствии с действующим законодательством, перед работодателями стоят обязательства, связанные с тем, чтобы они обеспечивали не только жизнь, но и здоровье работающего населения. В данном случае все меры профилактики, которые будут направлены на предотвращение заболевания коронавирусом в трудовых коллективах, - эта та тема, которую должны обсуждать люди, ответственные за эту работу", - отметил Сафонов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.