Франция готовит плавный выход из режима самоизоляции

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ознакомит во вторник Национальное собрание (нижнюю палату парламента) с планом выхода из режима самоизоляции населения, введенного 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Из-за сохраняющегося пока карантина ожидается, что в обсуждении смогут участвовать не более 75 из 577 депутатов.

Основные параметры дорожной карты известны: прекратить действие ряда особых мер власти планируют к 11 мая - на 55-й день национального карантина, - но с существенными оговорками. Так, возобновление школьных занятий, которое официально начнется в этот день, будет осуществляться на протяжении последующих недель в несколько этапов.

Выход на плато

В своих ожиданиях власти опираются на факты. С момента начала эпидемии на национальном уровне подтверждено 125 тыс. случаев заражения, в том числе 23 тыс. - с летальным исходом. Сейчас темпы распространения вируса замедлились. Пандемия вышла на плато, но тем не менее в оценках власти присутствует большая доля осторожности.

"Нам удалось затормозить развитие пандемии, и мы можем констатировать начавшееся снижение масштабов госпитализации, - подчеркнул в беседе с корр. ТАСС высокопоставленный представитель французского министерства социальных дел и здравоохранения. - Режим самоизоляции и введенные ранее защитные меры, включая социальную дистанцию, принесли плоды".

Результаты мер нельзя рассматривать по отдельности, считают в ведомстве. Они "приняты именно в комплексе - для максимального эффекта". Как подчеркнул собеседник агентства, "мобилизованы все структуры власти, и каждая вносит вклад в решение ключевых вопросов". Так, МИД координирует взаимодействие с окружающим миром в поединке с вирусом, министерство образования - подготовку к открытию школ, ведомство научных исследований - создание противовирусных препаратов.

Позиция научного совета

Кураторы антивирусной кампании сдержанны в прогнозах. "Стратегия выхода из режима самоизоляции еще в стадии разработки, и вдаваться во все детали рано", - пояснили в профильном министерстве. К осторожности призывает и научное сообщество. Согласно оценкам экспертов, пик пандемии пока не пройден.

Он может быть преодолен лишь тогда, когда число тяжелых больных в отделениях интенсивной терапии снизится до обычной для реанимации верхней границы. Такой предел для реанимационных отделений не превышает, как правило, 5 тыс. пациентов по всей Франции, и это с учетом всех видов заболеваний. Сейчас интенсивную терапию проходят 4 682 человека с тяжелой формой заражения, а общее число тяжелых пациентов со всеми болезнями достигает в реанимационных отделениях 7 533 человек. Нормализация наступит, когда доля заразившихся снизится в реанимации до 2 тыс. человек.

Такой показатель едва ли будет достигнут в те 15 дней, которые остаются до 11 мая. Научный совет при правительстве, возглавляемый профессором иммунологии Жан-Франсуа Дельфресси, предлагал отложить начало учебного года до сентября. "Кабинет прислушивается к консультантам, но должен учитывать и другие аспекты, помимо чисто медицинских, - пояснил близкий к правительству эксперт. - Это состояние экономики, связи с зарубежными государствами, социальные аспекты и многое другое".

Ставка на ответственность каждого

Возобновление занятий, которое начнется 11 мая, пройдет в несколько этапов в течение трех недель. На первом этапе школа отдаст приоритет младшим классам, а также детям, испытывающим трудности с учебой. Классы поделят на небольшие группы. Сохранится возможность дистанционного обучения для тех учеников, чьи родители не согласны со сроками их возвращения в классы.

Плавной окажется и отмена режима самоизоляции на предприятиях: их персонал приступит к работе не в полном составе. В ряде случаев сотрудники станут работать поочередно и в разные дни или смогут трудиться дистанционно. Для тех, кто вернется в офисы и на предприятия, будет составлен график, позволяющий ограничить нагрузку на транспорт.

Метро (сейчас на линиях 30% поездов) планирует расширить работу уже с 11 мая. Поездки между регионами возможны, но при этом планы активизации транспорта пока не охватывают ни сверхскоростные поезда, ни внутренние авиарейсы.

Это не отменяет синхронности выхода из карантина тех или иных регионов или групп населения. Власти не планируют ограничений для граждан в зависимости от возраста и наличия заболеваний. Как подчеркнули в окружении президента республики Эмманюэля Макрона, "глава государства против дискриминации пожилых людей и призывает всех к личной ответственности".

Старт общий, пути - разные

Расширяется лабораторное тестирование на коронавирус для выявления больных. Власти при этом подчеркивают добровольный характер тестов. Как следует из слов экспертов, с прекращением самоизоляции может стать обязательным ношение защитных масок в общественном транспорте, так как иначе поддерживать там социальную дистанцию практически невозможно.

"Старт будет общим, пути - разными", - считает по поводу выхода субъектов республики из карантина глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Государству, убеждена она, следует предоставить регионам больше прав. "Кризис и ответные меры местных властей продемонстрировали их роль как стратегического звена, от которого прямо зависит эффект действий общества". На локальном уровне, отметила она, большинство решений в период пандемии принимались консенсусом.

Позиция епископата

Приоритеты католической церкви не во всем совпадают с ожиданиями властей. Если в Елисейском дворце предпочли бы, чтобы службы с участием прихожан возобновились не ранее июня, епископы хотели бы провести первые открытые мессы уже во вторую майскую декаду. Ссылаясь на открытие школ с 11 мая, часть епископата воспринимает нераспространение этой даты на церковь как дискриминацию. Они обещают следить за тем, чтобы во время служб соборы не заполнялись более чем на треть.

Конференция епископов не желает, однако, обострять отношения с властями и следует предписаниям карантина. Ее участники отказались от встречи в Лурде, где католической святой Бернадетте в XIX столетии являлась Дева Мария, и довольствовались дискуссиями в виртуальном режиме.

Наблюдатели не исключают, что мусульмане со своей стороны выскажут пожелания об открытии мечетей. Праздник разговения Ид-аль-Фитр, знаменующий окончание поста в период рамадана, должен начаться 23 мая.

На туристическом фронте без перемен

Много вопросов связано с туристической отраслью. Франция лидирует в мире по числу туристов, которых ежегодно принимает: около 90 млн человек. Иностранные путешественники обеспечивают почти десятую часть ВВП и приносят стране без малого 40 млрд евро дохода. Треть туристов в первую очередь привлекает французская кухня. Но с самого начала пандемии закрыты и отели, и рестораны, а государство готово сообщить их дальнейшую судьбу не ранее конца мая.

После 11 мая границы все еще не будут открыты. Не принято решение и о возобновлении внешнего авиасообщения. Вопреки традициям Франция поэтому встретит лето без крупных культурных фестивалей: большие собрания людей останутся под запретом.

Отложен и второй тур местных выборов. Во многих малых городах мэры были избраны уже в первом туре 15 марта, в самый канун карантина. Но в мегаполисах, где не было победителей, выборы, возможно, придется проводить вновь: долгого перерыва между первым и вторым раундом закон не допускает.

В рядах оппозиции надеются на паузу для размышлений до конца недели после доклада премьера. Но, возможно, голосование не будет отложено: по форме оно имеет консультативный характер, а правящее движение "Республика на марше" располагает в палате надежным большинством.