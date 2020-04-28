Во Франции смертельный симптом коронавируса начали успешно лечить средством от артрита

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Клинические испытания лекарства от ревматоидного артрита, проведенные французской больничной организацией Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP), показали его эффективность в борьбе с одним из потенциально смертельных симптомов вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) - гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

"Считается, что у пациентов с пневмонией COVID-19 "цитокиновый шторм" иммунологического происхождения приводит к острой респираторной недостаточности и смерти, - говорится в коммюнике. - Эти первые результаты касаются выборочного контролируемого мультицентрического исследования с тоцилизумабом - моноклональным антителом, которое блокирует рецептор цитокина интерлейкина-6 и используется, в частности, при лечении ревматоидного артрита".

Исследование охватывает 129 пациентов - 65 из них, помимо обычного лечения, принимали этот препарат, а другие 64 выполняли роль контрольной группы и получали только обычное лечение. В качестве критерия метода, который бы сигнализировал о неудаче, учитывалась необходимость в искусственной вентиляции легких (механической или неинвазивной) или смерть пациента спустя 14 дней после начала исследования. По итогам наблюдений, "данный критерий был достигнут у значительно меньшей части пациентов из группы, получавшей тоцилизумаб".

Цитокиновый шторм - последствие реакции иммунной системы, которая возникает из-за неправильной и чрезмерной выработки цитокинов - информационных молекул. Эти клетки активируют рецепторы, которые дают организму сигнал к выработке веществ, растворяющих не только зараженные, но и здоровые ткани. В случае с вызываемой коронавирусом пневмонией это приводит, в частности, к отеку легких.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.