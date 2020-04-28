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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Техаса с 1 мая снимут основную часть введенных из-за пандемии ограничений

Как сообщил губернатор Грег Эббот, срок действия подписанного им в марте указа истекает 30 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Власти американского штата Техас с 1 мая намерены снять основные ограничения, введенные из-за распространения нового коронавируса, в том числе отменят запрет для граждан на выход из дома без необходимости. Об этом объявил в понедельник губернатор штата Грег Эбботт.

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Он напомнил, что срок действия подписанного им в марте исполнительного указа, согласно которому жители Техаса не должны выходить из своих домов без серьезных причин, "истекает 30 апреля". "Я позволю, чтобы срок его действия истек, как было запланировано", - сказал Эбботт на пресс-конференции, которую транслировали на его сайте.

Кроме того, согласно его новым распоряжениям, с 1 мая в штате будет разрешено возобновить работу ресторанов, торговых центров и кинотеатров. В их помещения пока можно будет впускать не более 25% максимальной численности людей, на которую они рассчитаны. Открыты будут также библиотеки и музеи. Эбботт констатировал, что парикмахерские, салоны и спортивные залы, предположительно, возобновят работу к середине мая.

Власти штата 17 апреля распорядились начать поэтапное снятие части санитарных ограничений. Техас входит в число наиболее экономически развитых американских штатов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 985 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 55,9 тыс. человек. В Техасе выявили свыше 25,3 тыс. случаев инфицирования, имели место более 660 летальных исходов.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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