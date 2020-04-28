Эксперт: более 80% сосудистых центров в России продолжают работать

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Некоторые российские сосудистые центры были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, при этом более 80% продолжают функционировать. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале .

"Мы проанализировали ситуацию как минимум в 45 регионах. Сосудистые центры перепрофилированы в очень небольшом количестве регионов, больше 80% как функционировали, так и функционируют, и их хватит", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли сосудистые центры перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом.

Бойцов также сообщил, что в январе - феврале в России было зафиксировано четкое снижение частоты инсультов и инфарктов на 9-10%. Возможные причины снижения он прокомментировал так: "Я думаю, что все-таки эпидемия гриппа была не так отчетливо выражена, как в предшествующий год. Может быть, уже сработали меры в рамках национального проекта "Здравоохранение", потому что это были достаточно капитальные меры, в том числе и в плане реконструкции, переоснащения системы".

"Мы сейчас еще не имеем статистики марта в целом по стране. Ориентировочно по Москве уменьшение количества [случаев инсультов и инфарктов] тоже есть, но уже примерно на 5%", - добавил эксперт.

По словам Бойцова, жители Москвы и Московской области стали реже обращаться за медицинской помощью в случае микроинфаркта.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.