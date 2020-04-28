На Камчатке начали поставку оборудования для многофункционального медцентра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апреля. /ТАСС/. Первые комплекты специального оборудования для оснащения многофункционального медицинского центра, строящегося на территории военно-морского госпиталя на Камчатке, доставили на полуостров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Оборудование доставлено самолетами военно-транспортной авиации. К монтажу уже подготовлена модульная система для проведения и дистанционной передачи ЭКГ и другое высокотехнологичное медицинское оборудование", - рассказали в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что в ближайшие дни самолетами на полуостров доставят еще свыше 20 комплексов диагностической аппаратуры: рентгеновские цифровые и ультразвуковые комплексы с полным комплектом принадлежностей, автоматические гематологические анализаторы и передвижные рентген аппараты.

Медцентр Минобороны на Камчатке начали строить в конце марта. В настоящий момент в здании госпиталя завершают монтаж межкомнатных перегородок, оконных модулей, дверей, ведется прокладка электропроводки и систем жизнеобеспечения.

Свыше 950 рабочих и более 50 единиц техники работают на объекте круглосуточно. Предположительный срок сдачи объекта - 30 апреля.

Президент России Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение принято на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. После этого глава минобороны Сергей Шойгу рассказал журналистам, что министерство строит в регионах 16 многофункциональных медицинских центров на 1 600 койко-мест. Один из таких центров и возводят и в Петропавловске-Камчатском. Правительство РФ выделило ведомству на эти цели почти 9 млрд рублей из резервного фонда.